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    «Ъ»: Спрос на машины ASIC для майнинга криптовалют заметно вырос

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    Спрос на вычислительные машины ASIC для майнинга криптовалют заметно вырос. Изменения замечают в четвёртом квартале текущего года. Об этом 1 декабря сообщает «Коммерсантъ».

    По данным дистрибутора Chilkoot, продажи двух месяцев четвёртого квартала превысили объёмы за весь третий, а за девять месяцев оказались на 65 % больше, чем в прошлом году. В BitRiver подтверждают, что за десять месяцев 2022-го спрос вырос в полтора раза.

    Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что фундаментально рынок промышленного майнинга в России сейчас извлекает выгоды. Спрос на оборудование ASIC в крупнооптовом сегменте увеличился из-за снижения закупочных цен — они стали максимально близкими к себестоимости производства. Это наилучшая точка входа для инвестиций. Так, с августа по октябрь стоимость оборудования для майнинга снизилась почти на 20 %, но с октября цены зафиксировались и не опускаются ниже.

    Общий объём рынка оборудования для майнинга криптовалют, по словам аналитика «РегБлок» Анны Авакимян, — 3–5 млрд руб.

    На поддержание спроса влияет и стоимость электроэнергии. Она гораздо ниже, чем во многих других регионах мира, а потому условия на размещение майнинговых мощностей выгодны.

    Между тем на рынке криптовалют ситуация ухудшилась. Котировки биткойна, например, находятся на уровне двухлетней давности $16–17 тыс., и дальнейшие перспективы пока не обнадёживают.

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