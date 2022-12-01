«Ъ»: Спрос на машины ASIC для майнинга криптовалют заметно вырос

Спрос на вычислительные машины ASIC для майнинга криптовалют заметно вырос. Изменения замечают в четвёртом квартале текущего года. Об этом 1 декабря сообщает «Коммерсантъ».



По данным дистрибутора Chilkoot, продажи двух месяцев четвёртого квартала превысили объёмы за весь третий, а за девять месяцев оказались на 65 % больше, чем в прошлом году. В BitRiver подтверждают, что за десять месяцев 2022-го спрос вырос в полтора раза.



Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что фундаментально рынок промышленного майнинга в России сейчас извлекает выгоды. Спрос на оборудование ASIC в крупнооптовом сегменте увеличился из-за снижения закупочных цен — они стали максимально близкими к себестоимости производства. Это наилучшая точка входа для инвестиций. Так, с августа по октябрь стоимость оборудования для майнинга снизилась почти на 20 %, но с октября цены зафиксировались и не опускаются ниже.

