В Atlantic Сity утро начнется не с кофе. В кофейне обвалился потолок

Фотографии обвалившегося потолка в одном из помещений ТРК Atlantic Сity на улице Савушкина опубликовали пользователи соцсетей 1 декабря. Судя по кадрам, пострадала венская кофейня Coffeeshop Company.
Насколько масштабно обрушение, нельзя сказать точно. На фото видно, что потолок обвалился практически на всей площади зала. Под подвесным потолком оказались столики и уютные диванчики. Сотрудники и посетители торгового комплекса и бизнес-центра, судя по всему, выпить кофе утром не смогут.
В администрации Atlantic Сity комментировать случившееся не стали, ссылаясь на отсутствие компетенций. Связывать журналиста с пиарщиком секретарь также отказалась.