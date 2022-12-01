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    В Atlantic Сity утро начнется не с кофе. В кофейне обвалился потолок

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    2 комментария

    Фотографии обвалившегося потолка в одном из помещений ТРК Atlantic Сity на улице Савушкина опубликовали пользователи соцсетей 1 декабря. Судя по кадрам, пострадала венская кофейня Coffeeshop Company.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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    Насколько масштабно обрушение, нельзя сказать точно. На фото видно, что потолок обвалился практически на всей площади зала. Под подвесным потолком оказались столики и уютные диванчики. Сотрудники и посетители торгового комплекса и бизнес-центра, судя по всему, выпить кофе утром не смогут.

    В администрации Atlantic Сity комментировать случившееся не стали, ссылаясь на отсутствие компетенций. Связывать журналиста с пиарщиком секретарь также отказалась.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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