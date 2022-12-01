Режим ограничения полётов на юг России продлили

Ограничение на полёты в 11 аэропортов центральных и южных регионов России продлены до 9 декабря. Такое решение приняла Росавиация 1 декабря.
Впервые этот режим был введён 24 февраля, когда началась военная спецоперация на Украине. С тех пор он регулярно продлевается, последний раз — 25 ноября.
Временно закрыты аэропорты следующих городов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста. Остальные аэропорты России работают в прежнем режиме.