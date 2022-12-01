Виза на Кипр перестала быть бесплатной. Теперь — 80 евро

Кипр одним из последних в Евросоюзе прекратил выдавать россиянам туристические визы на старых условиях. Раньше оформить визу можно было бесплатно, а с 1 декабря это стоит 80 евро для взрослых и 40 евро для детей от шести до 12 лет.



Таким образом, остров присоединился к решению ЕС о приостановке упрощённого визового режима для граждан РФ. Соответствующее решение власти приняли 31 октября, пишет 1 декабря РБК.



Замминистра туризма Кипра Саввас Пердиос оценил потери из-за отсутствия российских и украинских туристов в этом году в 600 млн евро. Страна закрыла воздушное пространство для российских самолетов в феврале, после начала спецоперации на Украине. Также власти аннулировали гражданство некоторых крупных российских бизнесменов, попавших под санкции.

