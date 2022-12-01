    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -7

    1 м/с, вос

    779мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.88eur63.05

    Виза на Кипр перестала быть бесплатной. Теперь — 80 евро

    1502
    2 комментария

    Кипр одним из последних в Евросоюзе прекратил выдавать россиянам туристические визы на старых условиях. Раньше оформить визу можно было бесплатно, а с 1 декабря это стоит 80 евро для взрослых и 40 евро для детей от шести до 12 лет.

    Таким образом, остров присоединился к решению ЕС о приостановке упрощённого визового режима для граждан РФ. Соответствующее решение власти приняли 31 октября, пишет 1 декабря РБК.

    Замминистра туризма Кипра Саввас Пердиос оценил потери из-за отсутствия российских и украинских туристов в этом году в 600 млн евро. Страна закрыла воздушное пространство для российских самолетов в феврале, после начала спецоперации на Украине. Также власти аннулировали гражданство некоторых крупных российских бизнесменов, попавших под санкции.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close