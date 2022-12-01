«Субару» на Васильевском тушили под свист и крики зевак

Автомобильный пожар минувшей ночью собрал зрителей на одном из самых загруженных перекрёстков Васильевского острова.
Как сообщает городское ГУ МЧС, 30 ноября в 23:39 поступил вызов на Средний проспект, 36, — это перекрёсток с 8-й и 9-й линиями. Там в легковом Subaru загорелся моторный отсек, огонь охватил 2 квадратных метра. Его потушил один пожарный расчёт (пять человек) к 23:57. Никто не пострадал.
На кадрах очевидцев в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что сотрудники ГИБДД перекрывали движение. Прохожие на тротуарах остановились и наблюдали «огненное шоу». Подписчица группы Анастасия рассказывает: «Водитель в машине был, когда загорелась. Пожарные минут за 15 приехали, огнетушителями было бесполезно». «Была в это время там, — добавляет Виктория. — Мужчина находился в машине, стоял на светофоре, резкое возгорание. Как слышала, из-за проводки».