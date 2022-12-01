В 2022 году россияне стали чаще жениться и разводиться

Жители России стали чаще вступать в брак: по итогам 10 месяцев 2022 года узаконить свои отношения пожелала 741441 пара, это на 24444 больше, чем годом ранее, 30 ноября сообщает Росстат.

Энергичнее всего женятся в Северо-Западном федеральном округе - 82214 брачующихся в этом году против 74709 годом ранее, это на 7,5 тысяч больше. И если пробежаться внимательным взглядом по областям, станет ясно, что основной приток желающих создать семью - в Петербурге: 42217 пар в этом году против 36763 в прошлом.

Чуть меньше стремящихся создать ячейку общества в Центральном округе: 210770 в этом году против 205118 годом ранее. Тут основной вклад в институт семьи - со стороны Москвы: за 10 мес в 2022-м поженились 75453 пар против 68829 годом ранее, это на 6624 пары больше.

В основном по регионам прирост брачующихся в этом году положительный. Но есть области, где наметилась регрессия. Например, реже в этом году женились в Калужской, Брянской, Владимирской и Орловской областях. И если в этих регионах семейных ячеек недобрали не более чем на сотню в каждом, то в Северо-Кавказском федеральном округе счет уже идет на тысячи: в Дагестане за 10 месяцев 2022 года под венец пошли на 2728 пар меньше, чем годом ранее: 7006 против 9734. Похожая картина и в Чеченской республике: в этом году недобрали 2341 пару - 3374 против 5715 годом ранее.