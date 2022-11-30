Минздрав изменит порядок наблюдения за людьми с психическими расстройствами

Диспансерное наблюдение за людьми, страдающими психическими расстройствами, будет изменено. Речь идет о тяжелых, хронических и затяжных случаях. Соответствующий приказ был опубликован на портале правовой информации 30 ноября.



В частности, врачи-психиатры должны будут взаимодействовать с полицией и сотрудниками уголовно-исправительных инспекций. Это необходимо для того, чтобы предупредить преступления.

Также специалисты впредь будут назначать психосоциальную реабилитацию. Врач-психиатр также будет следить за изменением места жительства пациента или его выездами в другие регионы.