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    Минздрав изменит порядок наблюдения за людьми с психическими расстройствами

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    Диспансерное наблюдение за людьми, страдающими психическими расстройствами, будет изменено. Речь идет о тяжелых, хронических и затяжных случаях. Соответствующий приказ был опубликован на портале правовой информации 30 ноября.

    В частности, врачи-психиатры должны будут взаимодействовать с полицией и сотрудниками уголовно-исправительных инспекций. Это необходимо для того, чтобы предупредить преступления.

    Также специалисты впредь будут назначать психосоциальную реабилитацию. Врач-психиатр также будет следить за изменением места жительства пациента или его выездами в другие регионы.

    Приказ вступит в силу с 1 марта 2023 года.

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