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    Маск заявил, что Twitter вмешивался в выборы

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    Новый владелец Twitter Илон Маск рассказал, что социальная сеть ранее вмешивалась в ход выборов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление предпринимателя.

    «Очевидная реальность, как знают давние пользователи, заключается в том, что Twitter уже очень давно не вызывает доверия и вмешивается в выборы. Twitter 2.0 будет гораздо более эффективным, прозрачным и беспристрастным», – написал Илон Маск.

    Заявление прозвучало в ответ на слова экс-главы отдела доверия и безопасности Twitter Йоэля Рота. Он заявил, что под руководством Маска социальная сеть не стала безопаснее. Рот также обвинил Маска в диктаторском стиле управления.

    На своем посту Рот принимал конечные решения по модерации контента. В том числе, решение о блокировке аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа.

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