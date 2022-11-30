Маск заявил, что Twitter вмешивался в выборы

Новый владелец Twitter Илон Маск рассказал, что социальная сеть ранее вмешивалась в ход выборов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление предпринимателя.



«Очевидная реальность, как знают давние пользователи, заключается в том, что Twitter уже очень давно не вызывает доверия и вмешивается в выборы. Twitter 2.0 будет гораздо более эффективным, прозрачным и беспристрастным», – написал Илон Маск.

Заявление прозвучало в ответ на слова экс-главы отдела доверия и безопасности Twitter Йоэля Рота. Он заявил, что под руководством Маска социальная сеть не стала безопаснее. Рот также обвинил Маска в диктаторском стиле управления.