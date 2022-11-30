В США музыкант умер через несколько часов после свадьбы

Музыкант скончался буквально через несколько часов после бракосочетания в США. Джейку Флинту из Оклахомы было всего 37 лет, сообщает CNN со ссылкой на представителей артиста.



«Его заразительная улыбка и обезоруживающее чувство юмора полюбились многим, и я верю, что это, наряду с его музыкой, станет его наследием», — отметил представитель Флинта, добавив, что он всегда был готов прийти на помощь нуждающимся.

Причина смерти музыканта неизвестна. По предварительной информации, мужчина скончался во сне.

Известно, что буквально за несколько часов до кончины Флинт женился. Его невеста Бренда выложила в социальной сети клип со дня их свадьбы. Пара смеется и танцует, позируя для портретов. Подпись к видео гласит: «Я не понимаю».