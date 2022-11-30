Магия чисел и 5 актуальных цветов для украшения дома к Новому 2023 году

Фото: elements.envato.com/rawf8 Поделиться Поделиться





Ёлка – один из главных символов Нового года. И хотя до праздника остался ещё целый месяц, самое время задуматься, во что «нарядить» вечнозелёную. Наступающий 2023 год, согласно Восточному календарю, пройдет под покровительством Черного Водяного Кролика.



Кролик занимает четвертое место в 12-летнем цикле китайского зодиака. Его годы приходятся на 1999, 2011, 2023 годы и так далее. В то время, когда ушастый «властвует», счастливыми считаются числа: три, четыре, шесть и девять. Если вы хотите привлечь удачу, можно, к примеру, разместить на ёлке три аксессуара одного типа, и шесть — другого. Расположения символа можно добиться и за счёт холодных и природных оттенков в интерьере. Наши коллеги из Elle узнали, какие цвета будут наиболее актуальны для ёлки в 2023 году.

Актуальные цвета в новогоднем декоре дома В наступающем году в модную палитру войдут естественные бежево-терракотовые краски. Оттенки небеленого льна, размытого оранжевого, горчичного, рыжеватого и все вариации терракоты смогут внести в новогоднюю суету гармонию. Такие материалы, как дерево и керамика, подарят уют и спокойствие. Если хочется оживить обстановку, можно добавить несколько ярких штрихов в виде насыщенного оранжевого или шафранового.

Фото: elements.envato.com/AtlasComposer Поделиться Поделиться





Использовать для украшения можно и благородный синий. Спокойные варианты этого цвета на ёлке будут хорошо смотреться в сочетании с посудой белого, серого и серебряного цвета. Холодные оттенки напоминают о замёрзших реках и озёрах, а также о морской стихии и ночном небе.

Фото: elements.envato.com/Chibelek Поделиться Поделиться





Новый год часто ассоциируется с детством. Но искренняя радость, связанная с праздником, не уходит с возрастом. Выразить эмоции можно с помощью настоящего красочного взрыва — яркого жёлтого, красного, фиолетового, синего и зелёного цветов. Причём настроение могут поднять не только ёлочные игрушки, но и «цветастая» еда на столе – желе, пирожные, фрукты и овощи.

Фото: elements.envato.com/olgaBurtseva Поделиться Поделиться





Самый элегантный среди цветов для новогоднего декора – белый. Цвет чистоты, зимнего пейзажа за окном и надежды на светлое будущее. Смотреться уместно будут разные вариации – от тёплых сливочных оттенков до прохладных, с синим и зелёным подтоном. Белому многое «к лицу», но наиболее удачные комбинации – с золотистыми, серебристыми и латунными дополнениями.

Фото: elements.envato.com/ipolly80 Поделиться Поделиться





Красно-зелёный дуэт хоть и привычен, но продолжает покорять сердца. Внести что-то новое можно, использовав его более интересный вариант – не такой яркий как обычно. Приглушенные и затемнённые красный и синий выглядят благородно как в ёлочных украшениях, так и в декоре стола, свечах, подушках и обивке.

Фото: elements.envato.com/Chibelek Поделиться Поделиться





Но главное во время празднования Нового года – это, конечно, не оформление ёлки, а компания. Символ года не любит шумные вечеринки. Вместо этого предпочитает уютные вечера под треск горящих дров. Перед тем как составлять списки гостей, помните, что он не потерпит незнакомых или малознакомых гостей. Но прислушиваться ли к предпочтениям «ушастого» – решать только вам.