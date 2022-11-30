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    «Газпром экспорт» оспорит иск немецкой Uniper на 11,6 млрд евро

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    Компания «Газпром экспорт» не признает нарушение контрактов и правомерность заявленных требований о возмещении убытков по иску немецкого импортёра газа Uniper. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «Газпром экспорт» в среду, 30 ноября.

    В настоящий момент российская компания изучает полученное исковое заявление и будет защищать свои интересы в рамках правового поля, уточнили в пресс-службе.

    30 ноября немецкая Uniper заявила, что предъявит финансовые требования о возмещении убытков, понесённых в связи с объёмами газа, не поставленными «Газпром экспортом» с июня. Сумму ущерба в Германии оценили в 11,6 млрд евро.

    Напомним, ранее в «Газпроме» сообщили, что не будут снижать прокачку газа через Украину в Молдавию, поскольку «Молдовагаз» устранил нарушения.

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