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    СМИ сообщили о ликвидации главаря ИГ*

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    Арабские СМИ со ссылкой на представителя ИГ* (организация признана террористической, её деятельность запрещена в РФ) сообщили о ликвидации главаря группировки Абу аль-Хасана Аль-Кураши. Об этом вечером 30 ноября информирует, в частности, Al-Arabiya.

    Никаких подробностей телеканал не приводит. Сообщается лишь, что Аль-Кураши был убит «в бою с врагами Бога».

    По данным СМИ, новым главарем ИГ* назначен Абу аль-Хусейн аль-Хусейни Аль-Кураши.

    *Организация признана террористической, её деятельность запрещена в РФ.

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