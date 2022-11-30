СМИ сообщили о ликвидации главаря ИГ*

Арабские СМИ со ссылкой на представителя ИГ* (организация признана террористической, её деятельность запрещена в РФ) сообщили о ликвидации главаря группировки Абу аль-Хасана Аль-Кураши. Об этом вечером 30 ноября информирует, в частности, Al-Arabiya.



Никаких подробностей телеканал не приводит. Сообщается лишь, что Аль-Кураши был убит «в бою с врагами Бога».



По данным СМИ, новым главарем ИГ* назначен Абу аль-Хусейн аль-Хусейни Аль-Кураши.



*Организация признана террористической, её деятельность запрещена в РФ.