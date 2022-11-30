ЦБ продлил на год запрет на выселение должников из кредитного жилья

Центральный банк России рекомендовал банкам и другим кредитным организациям до конца 2023 года приостановить процедуры по выселению должников из жилья. Об этом в рамках продления послаблений для банков регулятор 30 ноября сообщил на своем сайте.



Вместо выдворения заемщиков, просрочивших платежи за купленные в кредит квартиры, ЦБ предложил финансовым организациям реструктурировать им задолженности и не начислять пени и неустойки. Более того, изменение условий и сроков погашения задолженностей для таких заемщиков не будут ухудшать их кредитную историю.