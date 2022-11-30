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    ЦБ продлил на год запрет на выселение должников из кредитного жилья

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    Центральный банк России рекомендовал банкам и другим кредитным организациям до конца 2023 года приостановить процедуры по выселению должников из жилья. Об этом в рамках продления послаблений для банков регулятор 30 ноября сообщил на своем сайте.

    Вместо выдворения заемщиков, просрочивших платежи за купленные в кредит квартиры, ЦБ предложил финансовым организациям реструктурировать им задолженности и не начислять пени и неустойки. Более того, изменение условий и сроков погашения задолженностей для таких заемщиков не будут ухудшать их кредитную историю.

    О том, что банкам стоит повременить с выселением должников из квартир, ЦБ заявил 2 марта 2022 года, сейчас эту меру предложено продлить до 31.12.2023.

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