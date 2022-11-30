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    Песков рассказал, можно ли сотрудникам Кремля выезжать за границу

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    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что появившаяся в Telegram-каналах и некоторых СМИ информация о якобы введённом запрете на выезд за рубеж для сотрудников администрации президента — мужчин не соответствует действительности.

    «Совсем не соответствует», — цитирует представителя Кремля 30 ноября «Интерфакс».

    Ранее ряд каналов и средств массовой информации распространили новость, что в администрации президента РФ якобы выпустили распоряжение, согласно которому в зарубежные командировки и в отпуск за границу временно могут выезжать только сотрудницы-женщины.

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