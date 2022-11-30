Один трамвай протаранил другой в Новосибирске. Пострадали 12 человек

Серьезное ДТП с участием двух трамваев произошло вечером 30 ноября в Новосибирске. Одному от удара разворотило кабину.
В 19:16 (15:16 мск) на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко столкнулись попутные трамваи маршрутов №15 и №8, ехавшие в сторону площади Сибиряков-Гвардейцев, сообщает портал NGS.RU со ссылкой на ГИБДД по Новосибирску. У состава, который ехал сзади, сильно повреждена кабина. Спасатели доставали кого-то из вагона, отметили очевидцы на видео в группе «АСТ-54».
В Минздраве региона сообщили об 11 пострадавших. В городской больнице №34 ТАСС позже уточнили, что травмы получили 12 человек, двое из них 17-летние подростки. По словам собеседницы агентства, у пострадавших ушибы, переломы и черепно-мозговая травма.