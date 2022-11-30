    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -6

    1 м/с, вос

    779мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd61.07eur63.39

    Один трамвай протаранил другой в Новосибирске. Пострадали 12 человек

    267
    обсудить
    Фото: Читательница NGS.RU Марина
    ПоделитьсяПоделиться

    Серьезное ДТП с участием двух трамваев произошло вечером 30 ноября в Новосибирске. Одному от удара разворотило кабину.

    В 19:16 (15:16 мск) на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко столкнулись попутные трамваи маршрутов №15 и №8, ехавшие в сторону площади Сибиряков-Гвардейцев, сообщает портал NGS.RU со ссылкой на ГИБДД по Новосибирску. У состава, который ехал сзади, сильно повреждена кабина. Спасатели доставали кого-то из вагона, отметили очевидцы на видео в группе «АСТ-54».

    В Минздраве региона сообщили об 11 пострадавших. В городской больнице №34 ТАСС позже уточнили, что травмы получили 12 человек, двое из них 17-летние подростки. По словам собеседницы агентства, у пострадавших ушибы, переломы и черепно-мозговая травма.

    Фото: Читательница NGS.RU Марина

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close