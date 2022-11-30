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    На федеральных трассах Петербурга и области посчитали ДТП: 5% происходят в зонах дорожных работ

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    Видео: Упрдор Северо-Запад / YouTube

    За пять лет на федеральных трассах, проходящих по территории Петербурга и Ленинградской области, произошло почти шесть тысяч аварий. В них погибли более тысячи человек, еще восемь тысяч получили различные травмы.

    С января по конец октября 2022 года на федеральных автодорогах Петербурга и Ленобласти зафиксировали 830 ДТП, в результате которых 182 человека погибли и 1182 человека были ранены, сообщает 30 ноября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». А за последние пять лет на них произошло 5739 дорожных аварий. Они унесли жизни 1144 человек, еще 8019 человек получили в них травмы. При этом около 5% ДТП — 259 случаев — произошло в зонах дорожных работ.

    Чаще всего причиной ДТП становится человеческий фактор: невнимательность, спешка, пренебрежение к ПДД, отмечают в дорожном управлении. Жуткие последствия такой небрежности водителей дорожники показали на видео.

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