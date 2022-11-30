В школе под Калининградом имитировали захват заложников. Лицом в парты легли младшеклассники

Четвероклассников уложили на парты перед человеком с автоматом в учебных целях. Так совершенствовали практические навыки поведения персонала и детей в экстремальных ситуациях.
Об учениях в школе посёлка Тишино администрация Багратионовского городского округа сообщила накануне. 30 ноября на информацию обратил внимание «Новый Калининград.Ru». Новость о тренировке проиллюстрировали двумя фотографиями. На одной из них человек в маске целится из автомата, перед ним лицом в парты и со сцепленными за головами руками лежат дети.
«В 11 часов 40 минут была проведена имитация захвата в заложники учащихся 4-го класса в количестве 22 человек и одного учителя», — рассказали в администрации.
В это время школьники и педагоги в соответствии с легендой баррикадировались в соседних кабинетах: запирали двери и двигали столы.
Через пять минут технические работники Жарова и Левина прошли по классам и произнесли кодовое слово. После этого 93 школьника, девять учителей, три сотрудника столовой и четверо из числа техперсонала покинули здание.
В администрации уточнили, что предупредили об учениях полицию за час до начала мероприятия.