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    В посольстве Украины в Мадриде произошёл взрыв. Бомба была в конверте

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    В здании посольства Украины в Мадриде произошёл взрыв. Один из сотрудников ранен, сообщает в среду, 30 ноября, Reuters.

    По данным информагентства, пострадавший получил травмы, когда обрабатывал конверт с письмом — там и находилась взрывчатка. Работника дипмиссии госпитализировали.

    Как в свою очередь уточняет EFE, ранения сотрудника украинского посольства можно расценить как лёгкие. Тем не менее он был эвакуирован в больницу Богоматери Америки.

    Источник агентства позже пояснил, что конверт был адресован послу, однако не был пропущен через сканер, а вскрыт охранником в саду посольства.

    Испанская полиция оцепила район, где находится посольство. На место прибыли взрывотехники.

    Никаких официальных комментариев от посольства Украины на данный момент пока не поступало.

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