В посольстве Украины в Мадриде произошёл взрыв. Бомба была в конверте

В здании посольства Украины в Мадриде произошёл взрыв. Один из сотрудников ранен, сообщает в среду, 30 ноября, Reuters.



По данным информагентства, пострадавший получил травмы, когда обрабатывал конверт с письмом — там и находилась взрывчатка. Работника дипмиссии госпитализировали.



Как в свою очередь уточняет EFE, ранения сотрудника украинского посольства можно расценить как лёгкие. Тем не менее он был эвакуирован в больницу Богоматери Америки.



Источник агентства позже пояснил, что конверт был адресован послу, однако не был пропущен через сканер, а вскрыт охранником в саду посольства.

