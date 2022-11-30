«Незатейливый человечишка, обиженный судьбою». Почему история о «кузьмичах» не ложится на народное сознание

Фото: Андрей Репин/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Месяц назад в патриотических телеграм-каналах стали активно обсуждать «кузьмичей» — так прозвали 40-летних мобилизованных, которые якобы стали теперь костяком российской армии. Об искусственности этого термина говорит то, что «кузьмичи» появились внезапно и о них одними и теми же словами заговорили блогеры и военкоры, некоторые даже стали себя причислять к этому разряду. Однако ни одного настоящего «Кузьмича», который «соль земли», публике так и не показали. «Фонтанка» решила подойти к этому явлению с филологической точки зрения и разобраться, что же значит «Кузьмич» в народном понимании, которое сложилось задолго до начала боевых действий на Украине.



«Первый пост о «кузьмичах» появился месяц назад в близком к ЧВК «Вагнер» телеграм-канале Reverse side of the medal. Автор рассказал об отдельном «классе солдат» — мобилизованных «мужиках за 40 с хвостом».

«Мне кажется, это поколение как раз и проявит себя в этой кампании. Я нисколько не принижаю заслуг наших молодых ребят, есть очень смелые и дерзкие парни, кому чуть больше 20, таких я видел немало. Но у «кузьмичей» возраст и жизненный опыт, а главное, они быстрей вписались в тяжелые условия войны», — отмечается в посте.



В последующие два дня о «кузьмичах» с героическим придыханием заговорили блогеры и военкоры. Мобилизованные мужчины за 40 якобы составляют костяк армии. Им в заслугу ставится умение терпеть, «из говна и палок соорудить приличное для войны жилье» или баню «на самом передке». «Кузьмичи» действуют спокойно и без истерик. Они, кажется, вообще не склонны к вербальному выражению своей точки зрения — готовы прийти и молча всё поправить, «даже ценой своей жизни».

Сначала «кузьмичей» обсуждали как бы со стороны. Затем некоторые и сами стали записывать себя в эту категорию, несмотря на то что «кузьмичи» действуют молча. Так, военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин на правах «кузьмича», которому чуть за 50, опубликовал материал о российской спецоперации, которую вывозят на своих плечах сорокалетние.



«В Донбассе «кузьмичи» и так воевали с 2014 года. До спецоперации только их здесь в окопах и встречал, они вытащили на себе самый безнадежный период этого конфликта, когда боевых действий как бы нет, а убитые и раненые — каждый день, — пишет Стешин. — «Кузьмичи» тащили эту войну обстоятельно, не видя большой разницы между позициями на «Промке» под Донецком и работой в цеху. Молодежи в 20–30 лет такое беспросветное сидение в окопах было мучительно».



«Кузьмичей», по Стешину, воспитали бабушки и дедушки, пережившие войну. Их юность пришлась на 90-е, они видели, как «под сладкие речи Запада был демонтирован СССР», «понимают, что их развели и кинули».



«Кузьмичи» знают, что «сильное, независимое государство — мир». «И если мир этот нужно завоевать, не сомневайтесь, «кузьмичи» его отвоюют, выгрызут», — пишет Стешин.

Закончил свой материал военкор растиражированными в Сети строчками патриотического поэта Андрея Ледящева:

Он соль земли, он мудрость поколений,

Он свет луны, сияющий в ночи.

Пусть поскорей в свои родные семьи

С победою вернутся «кузьмичи».

Понятие «кузьмичи» явно взято из околофутбольной среды. Только фанаты называли так обывателей, которые приходят на стадионы с пивом и семечками. Главное их отличие от болельщиков — они не способны подчинить свою устроенную жизнь идее, они — пассивная среда. Сейчас околофутбольным «кузьмичам» пытаются добавить патриотического пафоса, что выглядит неестественно и непонятно.



Чтобы разобраться, кто же такой «Кузьмич» и какими характеристиками он обладает, нужно вспомнить русские пословицы и поговорки, отмечает петербургский филолог, член Орфографической комиссии РАН и Комиссии по русскому языку при правительстве РФ Светлана Друговейко-Должанская.

«Горькому Кузеньке — горькая долюшка; Кузьма — бесталанная голова; Наш Кузьма все бьет со зла; Не грози, Кузьма, — не дрожит корчма; Поживешь — и Кузьму отцом назовешь. Имя Кузьма ассоциируется в пословицах и поговорках с простым, бедным, но при этом драчливым человеком. Это незатейливый человечишка, обиженный судьбою, и в силу этого он злой и мстительный», — отмечает Светлана Друговейко-Должанская.



Также филолог вспоминает глагол «подкузьмить», означающий «обмануть, поставить в трудное, неприятное положение». Глагол образован от собственного имени Кузьма. В День святых Козьмы и Дамиана хозяин производил расчет с работником, трудившимся у него в течение сезона, и не всегда делал это честно. Так возник глагол, связавший Кузьму с обманом.

«Пусть многие из нас этих поговорок и не знают, но про то, каков этот Кузьма, мы хорошо понимаем. И кстати, в фильме Рогожкина «Особенности национальной охоты» Кузьмич — олицетворение русского народа, такого лукавого в некоторой степени, лукавого в силу своего конформизма», — говорит филолог.

«Кузьмичи» в патриотических телеграм-каналах представлены с героическим пафосом. Однако та оценочность, которая сопровождала это слово веками, никуда не делась. Поэтому посыл авторов «новых кузьмичей» может быть воспринят публикой не так, как задумывалось.



«От этой оценочности, от этих коннотаций, как говорят филологи, избавиться совершенно невозможно, какие бы пафосные стихи на эту тему ни писались. Наименование «кузьмичи» дано людьми, которые смотрят на группу тех, кого они этим словом называют, со стороны. Никто не взялся бы сказать — я типичный «Кузьмич». Это отношение свысока, — рассуждает Друговейко-Должанская. — Сколько бы ни было попыток приписать нынешним «кузьмичам» положительную окраску (я говорю только про слово), эти попытки обречены на провал. Отменить одним махом то, что формировалось в сознании народа веками, вряд ли удастся».

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

