В Колпинском районе появится общественное пространство с «Поляной птиц» и «Рыбацкой деревней»





В Колпинском районе закончили первый этап благоустройства масштабного общественного пространства площадью 2,9 га. Как сообщают в ГК «Ленстройтрест», полностью закончить работы планируют в 2023 году.

Авторами проекта благоустройства выступили специалисты архитектурного бюро Nerpa. Всего запланировано пять функциональных зон: для активного отдыха с детьми, для спокойного и уединенного отдыха, центральная площадь с событийной программой, большая прогулочная зона, игровые змейки и спортивные активности.



— Большая часть этой территории была сдана в 2016 году, а проектировали мы ее в 2015 году, — рассказал Денис Заседателев, генеральный директор операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест». — За это время некоторые решения морально устарели, появились новые тренды в оформлении дворов и изменились потребности людей. Именно у наших жителей, которые каждый день пользуются инфраструктурой, мы спросили об их запросах.

