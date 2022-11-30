В Колпинском районе появится общественное пространство с «Поляной птиц» и «Рыбацкой деревней»

В Колпинском районе закончили первый этап благоустройства масштабного общественного пространства площадью 2,9 га. Как сообщают в ГК «Ленстройтрест», полностью закончить работы планируют в 2023 году.
Авторами проекта благоустройства выступили специалисты архитектурного бюро Nerpa. Всего запланировано пять функциональных зон: для активного отдыха с детьми, для спокойного и уединенного отдыха, центральная площадь с событийной программой, большая прогулочная зона, игровые змейки и спортивные активности.
— Большая часть этой территории была сдана в 2016 году, а проектировали мы ее в 2015 году, — рассказал Денис Заседателев, генеральный директор операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест». — За это время некоторые решения морально устарели, появились новые тренды в оформлении дворов и изменились потребности людей. Именно у наших жителей, которые каждый день пользуются инфраструктурой, мы спросили об их запросах.
Опрос показал, что большинство жителей квартала «Юттери» хотели бы уменьшить количество спортивных объектов во дворах и за счет этого освободить место для зон отдыха — с беседками, скамейками, искусственными водоемами, мостиками, цветниками, декоративными решетками и арт-объектами. Опираясь на мнение жителей, застройщик вместе с партнерами усовершенствовали благоустройство пятилетней давности.
Детская зона для детей от 3 до 12 лет будет сделана в стиле рыбацкой деревни — игровое оборудование в виде рыбацких домиков, лодок, качели в виде морских животных, песочница и другие элементы.
В зоне для спокойного отдыха будут скамейки, беседки с террасами, игровые гамаки, тропинки тишины с деревянными настилами, оборудованные места для пикников и «поляна птиц» с арт-объектами в виде скворечников. Здесь же разместится площадка для детей от 7 лет и «площадка дружбы» с качелями и навесом.
«Сердцем» квартала станет главная площадь с живой елью в центре, амфитеатр и интерактивная стена для выставок с игровыми элементами для детей.
Спортивная зона предполагает дорожки для катания на роликах, самокатах, велосипедах в теплое время года и на лыжах — зимой, а также игровые и спортивные комплексы для занятий на свежем воздухе.