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    В БЦ на юге Петербурга полиция «ввела» пропускную систему. «Фонтанка» разбиралась, в связи с чем

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    Сотрудники многочисленных офисов и контор, расположенных в БЦ «Полис Центр», столкнулись с затруднениями попасть на рабочие места и покинуть их.

    Об этом «Фонтанке» сообщили сами работники, а также гости БЦ, которых уже с полудня разворачивали прямо на входе.

    Некоторое время из здания на Софийской, 6, было не выйти, да и не войти. Потом начали пускать на рабочие места, записывая в журнал данные. На 15:30 полиция еще стояла на входе.

    По данным «Фонтанки», в здании проводились оперативно-разыскные мероприятия полицией Петербурга.

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