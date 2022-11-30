В БЦ на юге Петербурга полиция «ввела» пропускную систему. «Фонтанка» разбиралась, в связи с чем

Сотрудники многочисленных офисов и контор, расположенных в БЦ «Полис Центр», столкнулись с затруднениями попасть на рабочие места и покинуть их.



Об этом «Фонтанке» сообщили сами работники, а также гости БЦ, которых уже с полудня разворачивали прямо на входе.

Некоторое время из здания на Софийской, 6, было не выйти, да и не войти. Потом начали пускать на рабочие места, записывая в журнал данные. На 15:30 полиция еще стояла на входе.

По данным «Фонтанки», в здании проводились оперативно-разыскные мероприятия полицией Петербурга.