    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -6

    1 м/с, южн

    779мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd60.88eur63.05

    Съезд с Мурманского шоссе на КАД перекроют на ночь

    577
    обсудить
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    ПоделитьсяПоделиться

    Дорожные работы в ночь с 30 ноября на 1 декабря оставят автомобилистов без одного из съездов на развязке кольцевой автодороги Петербурга с Мурманским шоссе. Там будут восстанавливать деформационный шов.

    С 23:00 до 6:00 для движения транспорта будет полностью закрыт съезд №3 — с Мурманского шоссе из Ленобласти на внутреннее кольцо КАД в направлении вантового моста, сообщает 30 ноября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Работы назначены на ночное время, чтобы избежать лишних пробок. Выполнит их ООО «ЕвроТрансСтрой».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close