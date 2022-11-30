Съезд с Мурманского шоссе на КАД перекроют на ночь

Дорожные работы в ночь с 30 ноября на 1 декабря оставят автомобилистов без одного из съездов на развязке кольцевой автодороги Петербурга с Мурманским шоссе. Там будут восстанавливать деформационный шов.



С 23:00 до 6:00 для движения транспорта будет полностью закрыт съезд №3 — с Мурманского шоссе из Ленобласти на внутреннее кольцо КАД в направлении вантового моста, сообщает 30 ноября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Работы назначены на ночное время, чтобы избежать лишних пробок. Выполнит их ООО «ЕвроТрансСтрой».