Среда джаза с Давидом Голощекиным: Cannonball Adderley And His Orchestra — African Waltz

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African Waltz — альбом американского джазового саксофониста Cannonball Adderley, записанный в сопровождении оркестра под управлением Ernie Wilkins.
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African Waltz — альбом американского джазового саксофониста Cannonball Adderley, записанный в сопровождении оркестра под управлением Ernie Wilkins.
fontanka.ru
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