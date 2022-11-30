Решили, что так дойдёт. Работники метро Петербурга не помогли подростку достать упавшую на рельсы кроссовку

Руководству петербургского метрополитена поставили на вид недобросовестное отношение сотрудников к работе. Неподъёмными для них оказались упавшие кроссовки и жалобы на безразличие к ребёнку.
Как сообщает прокуратура Петербурга 30 ноября, первым с бездействием работников метро столкнулся подросток. Заходя в вагон на станции «Площадь Восстания» в июле, он зацепился ногой за подножку и потерял кроссовку. Пассажир допрыгал до сотрудников и не получил ни сочувствия, ни помощи.
«Сотрудники метрополитена не отреагировали на просьбы несовершеннолетнего помочь достать обувь, выпроводили со станции. Ребёнок был вынужден возвращаться домой в одной кроссовке», - рассказали в надзорном ведомстве.
Отец мальчика обратился в метро с требованием внутренней проверки, нарушений прав ребёнка не установили. Добиваться справедливости мужчина решил через прокуратуру.
Надзор установил, что обращение петербуржца рассматривали без должного старания. Сотрудник метрополитена, поставивший свою подпись в заявлении, по постановлению прокурора оштрафован на 5 тысяч рублей за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан (5.59 КоАП). Руководству ГУП «Петербургский метрополитен» внесли представление.