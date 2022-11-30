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    Французский багет вошёл в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО

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    Французский багет попал в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом 30 ноября сообщает новостное агентство Reuters.

    Глава ЮНЕСКО Одри Азуле заявила, что он «прославляет французский образ жизни», будучи ежедневным ритуалом, структурирующим элементом трапезы, а также синонимом общения и веселья.

    Багет — всемирный символ Франции. Он занимает центральное место во французской диете уже не менее ста лет, хотя некоторые считают, что дольше.

    Согласно одной из существующих легенд, пекари Наполеона придумали удлинённую форму, чтобы его войскам было легче переносить сдобу. Другая утверждает, что в действительности багет изобрёл австрийский пекарь Август Занг.

    Несмотря на то, что за последние десятилетия потребление багета снизилось, во Франции по-прежнему производят около 16 млн буханок в день, это почти 6 млрд багетов в год.

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