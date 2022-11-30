Петербургская полиция комедийно напомнила о важном, но немного не к сезону

Автор: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области

Полиция Петербурга решила напомнить горожанам о важности соблюдения ПДД социальным роликом в комедийном жанре. Со временем, правда, немного прогадали: направлено видео на пользователей электросамокатов, а их прокатный сезон в этом году уже закончился.



Герой ролика, опубликованного ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в соцсетях 30 ноября, — молодой человек, который проспал и опаздывает на работу. Поняв, что такси — слишком дорого, он решает взять напрокат электросамокат и на всех парах мчит по улицам Петербурга, пугая собачку, сбивая старушку и вышибая еду из рук прохожего. При виде отгорающего зеленого на светофоре для пешеходов самокатчик только прибавляет скорости — и, судя по всему, влетает прямо в машину.

«Скорость может испортить не только твой день, но и твою жизнь. Береги себя и уважай других участников дорожного движения», — напоминают в главке.