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    Петербургская полиция комедийно напомнила о важном, но немного не к сезону

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    Автор: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области

    Полиция Петербурга решила напомнить горожанам о важности соблюдения ПДД социальным роликом в комедийном жанре. Со временем, правда, немного прогадали: направлено видео на пользователей электросамокатов, а их прокатный сезон в этом году уже закончился.

    Герой ролика, опубликованного ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в соцсетях 30 ноября, — молодой человек, который проспал и опаздывает на работу. Поняв, что такси — слишком дорого, он решает взять напрокат электросамокат и на всех парах мчит по улицам Петербурга, пугая собачку, сбивая старушку и вышибая еду из рук прохожего. При виде отгорающего зеленого на светофоре для пешеходов самокатчик только прибавляет скорости — и, судя по всему, влетает прямо в машину.

    «Скорость может испортить не только твой день, но и твою жизнь. Береги себя и уважай других участников дорожного движения», — напоминают в главке.

    К началу зимы петербургские кикшеринги уже закончили сезон. В 2022 году в городе работали семь фирм по прокату электросамокатов. В компании Whoosh отметили, что за 7 месяцев прошедшего сезона петербуржцы и гости города проехали на самокатах сервиса более 20 миллионов километров — это почти на 40% больше, чем в прошлом сезоне. В основном их арендовали, чтобы добраться от остановок общественного транспорта до дома или работы, а также от дома — до торговых центров, центров деловой и социальной активности.

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