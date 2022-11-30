Путин рассказал об инфляции, росте зарплат россиян и уровне бедности в России

Зарплаты в России растут чуть выше прогнозов. В бюджетной сфере должна быть сопоставимая динамика. Об этом в ходе совещания с членами правительства РФ , прошедшем в режиме видеоконференции в среду, 30 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства спрогнозировал, что в 2023 году инфляция в РФ будет снижаться, и надо добиться роста зарплат во всех отраслях. В частности, он распорядился в январе следующего года проиндексировать зарплаты бюджетников.

Путин также назвал главной задачей властей выход на реальный рост доходов граждан, сокращение бедности и неравенства в стране. По итогам III квартала текущего года уровень бедности в России, по его словам, снизился до 10,5 %. Президент отметил, что снижение небольшое, однако в данном случае важна позитивная динамика.

