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    Путин рассказал об инфляции, росте зарплат россиян и уровне бедности в России

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    Зарплаты в России растут чуть выше прогнозов. В бюджетной сфере должна быть сопоставимая динамика. Об этом в ходе совещания с членами правительства РФ, прошедшем в режиме видеоконференции в среду, 30 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин.

    Фото: Пресс-служба Кремля
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    Глава государства спрогнозировал, что в 2023 году инфляция в РФ будет снижаться, и надо добиться роста зарплат во всех отраслях. В частности, он распорядился в январе следующего года проиндексировать зарплаты бюджетников.

    Путин также назвал главной задачей властей выход на реальный рост доходов граждан, сокращение бедности и неравенства в стране. По итогам III квартала текущего года уровень бедности в России, по его словам, снизился до 10,5 %. Президент отметил, что снижение небольшое, однако в данном случае важна позитивная динамика.

    «Люди определяют благосостояние не по статистике, а по деньгам в кармане, надо на это обратить внимание, ориентиры по уровню зарплат сохраняются», — подчеркнул Путин.

    Ранее «Фонтанка» писала, что Петербург не попал в топ российских регионов с самыми высокими зарплатами.

    Фото: Пресс-служба Кремля

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