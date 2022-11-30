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    ЗакС Петербурга попросил Чернышенко расширить список IT-направлений, по которым положена отсрочка от призыва и льготы

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    Заксобрание Петербурга обратится к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой включить в список IT-специалистов, которым положены льготы и отсрочка от призыва в армию, сотрудников компаний, которые создают автоматизированные системы управления. В первом чтении документ был одобрен на заседании 30 ноября, передает корреспондент «Фонтанки».

    Ранее для IT-специалистов и компаний были введены ряд льгот, в частности по налогам, льготной ипотеке, отсрочке от армии. Как отмечают авторы обращения, депутаты Дмитрий Панов и Денис Четырбок, «ряд высокотехнологичных компаний России не могут воспользоваться данными льготами, несмотря на то что они имеют непосредственное отношение к сфере информационных технологий. В частности, это организации, занимающиеся разработкой и внедрением программно-аппаратных комплексов, автоматизированных систем управления».

    В настоящее время, добавляют парламентарии, в России насчитываются тысячи организаций, работающих в этой сфере, с оборотом свыше триллиона рублей в год.

    Депутаты также указали, что компании для включения в список получателей льгот должны являться российским юрлицом без иностранного участия, иметь права на технологию, права на использование и изменение полного перечня ПО, поставляемого в составе продукции, и наличие сервисного центра в России.

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