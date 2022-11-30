ЗакС Петербурга попросил Чернышенко расширить список IT-направлений, по которым положена отсрочка от призыва и льготы

Заксобрание Петербурга обратится к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой включить в список IT-специалистов, которым положены льготы и отсрочка от призыва в армию, сотрудников компаний, которые создают автоматизированные системы управления. В первом чтении документ был одобрен на заседании 30 ноября, передает корреспондент «Фонтанки».



Ранее для IT-специалистов и компаний были введены ряд льгот, в частности по налогам, льготной ипотеке, отсрочке от армии. Как отмечают авторы обращения, депутаты Дмитрий Панов и Денис Четырбок, «ряд высокотехнологичных компаний России не могут воспользоваться данными льготами, несмотря на то что они имеют непосредственное отношение к сфере информационных технологий. В частности, это организации, занимающиеся разработкой и внедрением программно-аппаратных комплексов, автоматизированных систем управления».

