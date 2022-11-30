Лучшие футболисты Петербурга получили награды по итогам сезона 2022 года

Федерация футбола Санкт-Петербурга подвела итоги футбольного сезона 2022 года. На торжественной церемонии награды получили победители, призёры, а также лучшие игроки и тренеры, участвовавшие в турнирах, прошедших под эгидой Федерации. Почетными гостями церемонии стали вице-президент Российского футбольного союза и президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Елена Илюхина, председатель комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Антон Шантырь и генеральный секретарь Федерации футбола Санкт-Петербурга Алексей Андреевич Игонин.

Фото: предоставлено пресс-службой Федерации футбола Санкт-Петербурга Фото: предоставлено пресс-службой Федерации футбола Санкт-Петербурга Фото: предоставлено пресс-службой Федерации футбола Санкт-Петербурга Фото: предоставлено пресс-службой Федерации футбола Санкт-Петербурга Фото: предоставлено пресс-службой Федерации футбола Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





Лидерами Первенства среди подготовительных команд 2012 года рождения стал ФК «Зенит-2» (тренеры Павел Первушов и Артур Егиян), они получили главный трофей — кубок, который носит имя мастера спорта СССР Георгия Вьюна. Лучшим бомбардиром первенства стал Вадим Питченко, игрок СШОР «Зенит», который забил 31 мяч.

Победителем Первенства среди подготовительных команд 2011 года рождения стал ФК «Зенит-2» (тренеры Дмитрий Алексеев и Александр Хохлов), который не проиграл ни одного матча в сезоне 2022 года. Он получила кубок, который носит имя мастера спорта СССР Владимира Кускова. Лучшим бомбардиром сезона стал Иван Умнов, который забил 23 мяча. Кубок с именем мастера спорта Станислава Завидонова в Первенстве среди подготовительных команд 2010 года рождения получил ФК «Зенит» (тренеры Борис Купецков и Александр Курлович). Эта команда стала еще и самой атакующей — на их счету 111 забитых мячей. А лучших бомбардиров первенства оказалось аж три — у каждого по 21 забитому мячу: Максим Рудачихин (ФК «Зенит»), Арсений Панин (ФК «Зенит»/ ФК «Зенит-2»), Илья Бирюков («Алмаз-Антей»).

Среди юношеских команд 2009 года рождения в первенстве лидером стала команда «Алмаз-Антей» (тренеры Михаил Корчагин, Дмитрий Прошин) — в регулярном чемпионате обе команды набрали по 51 очку. Победитель был определен в «золотом матче», где «Алмаз-Антей» обыграл СШОР «Зенит» со счетом 1:0. Лучшим бомбардиром стал Денис Грачев из «Алмаз-Антей», забивший 27 мячей. Лучшими игроками юношеских команд 2009 года рождения стали Александр Орищенко («Алмаз-Антей»), Денис Грачёв («Алмаз-Антей»), Григорий Барсуков («Алмаз-Антей»), Александр Аблякимов («Алмаз-Антей»), Егор Дрюнин («Алмаз-Антей»), Сергей Фукс (СШОР «Зенит»), Юрий Чернушкин (СШОР «Зенит»), Алексей Жариков (СШОР «Зенит»), Виктор Зайцев ФК «Коломяги» («Олимпийские надежды»), Григорий Рыжков (ФК «Зенит»), Андрей Федосеев (ФК «Зенит»).