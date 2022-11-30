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    В аэропорту Екатеринбурга задержали пассажира с необычной цепью. Для неё нужна очень крепкая шея

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    Золотую цепь для людей с очень крепкой шеей обнаружили таможенники в багаже россиянина, который вылетал в ОАЭ из Екатеринбурга. Украшение вытянуло на четыре килограмма. Об этом 30 ноября сообщает Федеральная таможенная служба России.

    Федеральная таможенная служба

    «Изделие выполнено из неспаянных между собой звеньев, предположительно из золота 999 пробы. Его общая стоимость превышает 10 млн рублей», — рассказали в пресс-службе ведомства.

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    После регистрации на рейс пассажир отправился в «зелёный» коридор. Тогда, во время рентгеновского досмотра, инспектор и обратил внимание на металлический предмет внушительного размера. Мужчина заявил, что цепь предназначена для личного пользования, и, что более удивительно, он носит её на шее.

    С начала сентября текущего года и до 28 февраля 2023-го в России действует временный запрет на вывоз из страны заготовок, полуфабрикатов или лома драгметаллов. Украшение изъяли и направили на экспертизу.

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