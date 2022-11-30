Почти 90 лет Новодевичий монастырь в Петербурге был как раненый. Пока не восстановили взорванную колокольню

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге завершилось восстановление колокольни Новодевичьего монастыря с надвратным храмом в честь Положения Честного Пояса Пресвятой Богородицы.



Колокольня Новодевичьего монастыря Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Решение о воссоздании было принято в 2016 году, а камень в её основание был заложен митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием.

Однако строительные работы фактически начались только в феврале 2021 года, когда компания ЗАО «Росстройинвест» получила все согласования. За год колокольня высотой 55,5 метра была возведена на месте, где нашли фундамент разрушенной. Все параметры ее совпадают с той, утерянной. Внутреннюю отделку частично успели сделать к ноябрю 2021 года, но основную, учитывая петербургскую погоду, начали в мае 2022 года, рассказала глава компании Валентина Калинина.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Старший священник обители иерей Дионисий Харин отметил, что колокольня заняла своё место в ансамбле Новодевичьего монастыря в год 25-летия с момента своего возрождения. А по словам настоятельницы матушки Софии, это также совпало с 130-летием со дня строительства колокольни.



«Надеемся, что эта колокольня, которая выглядит фактически как свеча на Московском проспекте, — это приношение града Петербурга не только земному, но и небесному Отечеству», — сказала настоятельница.

Но на воссоздании колокольни не заканчиваются работы по возрождению Новодевичьего. В этом году Минкульт принял решение о комплексной реставрации Казанского храма из комплекса монастыря. Это последняя церковь, которую построили в Петербурге до революции, но не успели освятить. И сделали это уже в современной истории России, отметил иерей Дионисий.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Архитектором храма был автор Кронштадтского собора Василий Косяков. По счастью, он оставил очень подробные записи и рисунки того, как должен был выглядеть храм. Реставрация, по словам матушки Софии, рассчитана на 3 года.



В монастыре надеются, что в будущем смогут также воссоздать два уничтоженных в советские времена храма на Новодевичьем кладбище.