На Дачном остановили каршеринг. Прав у водителя не оказалось, зато нашлась любовь к толканию чужих машин

Сотрудники ДПС задержали в Кировском районе Петербурга водителя каршеринга. У мужчины не оказалось ни права управлять арендной машиной, ни водительских прав вообще — их он был лишен.
В 22:19 28 ноября у дома 17/3 по Дачному проспекту наряд ГИБДД остановил каршеринговый Volkswagen Polo под управлением 24-летнего петербуржца, сообщает 30 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. У мужчины заметили признаки опьянения, а вот водительских прав не было — их он был лишен за езду по подложным аккаунтам. В этот раз он тоже ехал по чужому профилю.
Молодого человека доставили в отдел полиции, где на него составили протокол за отказ пройти медосвидетельствование. Позже было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ («Управление автомобилем водителем в состоянии опьянения, который ранее был подвергнут административному наказанию или имел судимость»). Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела об угоне по ч. 1 ст. 166 УК РФ. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.
Ранее подозреваемый уже был неоднократно судим. Как стало известно «Фонтанке», в 2017 году его осудили по «угонной» статье после того, как он силой передвинул чужие «Жигули» на пять метров с места парковки. Через два года он оказался на скамье подсудимых за поддельные документы. Еще два года спустя его приговорили за ДТП с пострадавшим.