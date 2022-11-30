На Дачном остановили каршеринг. Прав у водителя не оказалось, зато нашлась любовь к толканию чужих машин

Сотрудники ДПС задержали в Кировском районе Петербурга водителя каршеринга. У мужчины не оказалось ни права управлять арендной машиной, ни водительских прав вообще — их он был лишен.



В 22:19 28 ноября у дома 17/3 по Дачному проспекту наряд ГИБДД остановил каршеринговый Volkswagen Polo под управлением 24-летнего петербуржца, сообщает 30 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. У мужчины заметили признаки опьянения, а вот водительских прав не было — их он был лишен за езду по подложным аккаунтам. В этот раз он тоже ехал по чужому профилю.