    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -6

    1 м/с, вос

    779мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.07eur63.39

    «Газ до потолка и жар волной». Жители Перми показывают смертельный пожар на крупнейшей ТЭЦ города

    4775
    4 комментария

    Три человека пострадали в результате пожара на ТЭЦ-9 в Перми 30 ноября, один из них не выжил. Горела кровля цеха, огонь распространился на сто квадратных метров, сообщает региональное ГУ МЧС.

    Более двадцати расчётов работают на Промышленной улице, 103, с часа дня по местному времени. В соцсетях жители показывают клубы дыма, которые поднимаются над ТЭЦ-9. Это одна из самых старых и мощных теплоэлектроцентралей Пермского филиала «Т Плюс», пишет 59.RU.

    Предположительно, пожар случился из-за ремонтных работ на кровле цеха.

    «Газ [рванул] до потолка. Мы на высоте работали — и прямо над головами как [рвануло]! — рассказал изданию один из сотрудников ТЭЦ-9. — Пламя за нами — площадь огня такая [огромная]. Жар волной. Всех домой, конечно, отправили».

    В Министерстве здравоохранения рассказали о трёх пострадавших. Двое госпитализированы в ожоговое отделение. Третий пациент находился в состоянии клинической смерти, спасти его не удалось.

    На Промышленную выехали криминалисты. «После ликвидации пожара следователи приступят к проведению осмотра места происшествия», — сообщили в Следственном комитете Пермского края. На то, чтобы полностью справиться с огнём, у спасателей ушло больше часа.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close