«Газ до потолка и жар волной». Жители Перми показывают смертельный пожар на крупнейшей ТЭЦ города

Три человека пострадали в результате пожара на ТЭЦ-9 в Перми 30 ноября, один из них не выжил. Горела кровля цеха, огонь распространился на сто квадратных метров, сообщает региональное ГУ МЧС.
Более двадцати расчётов работают на Промышленной улице, 103, с часа дня по местному времени. В соцсетях жители показывают клубы дыма, которые поднимаются над ТЭЦ-9. Это одна из самых старых и мощных теплоэлектроцентралей Пермского филиала «Т Плюс», пишет 59.RU.
Предположительно, пожар случился из-за ремонтных работ на кровле цеха.
«Газ [рванул] до потолка. Мы на высоте работали — и прямо над головами как [рвануло]! — рассказал изданию один из сотрудников ТЭЦ-9. — Пламя за нами — площадь огня такая [огромная]. Жар волной. Всех домой, конечно, отправили».
В Министерстве здравоохранения рассказали о трёх пострадавших. Двое госпитализированы в ожоговое отделение. Третий пациент находился в состоянии клинической смерти, спасти его не удалось.
На Промышленную выехали криминалисты. «После ликвидации пожара следователи приступят к проведению осмотра места происшествия», — сообщили в Следственном комитете Пермского края. На то, чтобы полностью справиться с огнём, у спасателей ушло больше часа.