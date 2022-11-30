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    После аборта жительнице Читы пришлось удалять матку. Директор клиники в розыске

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    Порядка 25 незаконных абортов провели в читинской клинике «Диагностика», считает следствие. Из-за небрежности врачей одной из пациенток пришлось удалять матку.

    Как пишет 30 ноября «Чита.ру», пациентку после аборта толком не наблюдали, хотя у нее был ранен кишечник и началась перфорация матки. В итоге пришлось делать вторую операцию и удалять органы.

    По данным издания, в клинике нет малой операционной и постоянного анестезиолога, но главная претензия следствия — не была обновлена лицензия на проведение абортов, а значит, 25 операций были сделаны незаконно.

    «СК установил, что врачи, например, давали пациенткам специальные таблетки для домашнего употребления в день их обращения — без получения результатов анализов», — цитирует издание телеграм-канал «Юраптека», который специализируется на помощи пострадавшим от врачей пациентам.

    Директор клиники находится в федеральном розыске.

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