После аборта жительнице Читы пришлось удалять матку. Директор клиники в розыске

Порядка 25 незаконных абортов провели в читинской клинике «Диагностика», считает следствие. Из-за небрежности врачей одной из пациенток пришлось удалять матку.

Как пишет 30 ноября «Чита.ру», пациентку после аборта толком не наблюдали, хотя у нее был ранен кишечник и началась перфорация матки. В итоге пришлось делать вторую операцию и удалять органы.

По данным издания, в клинике нет малой операционной и постоянного анестезиолога, но главная претензия следствия — не была обновлена лицензия на проведение абортов, а значит, 25 операций были сделаны незаконно.