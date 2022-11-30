После аборта жительнице Читы пришлось удалять матку. Директор клиники в розыске

Порядка 25 незаконных абортов провели в читинской клинике «Диагностика», считает следствие. Из-за небрежности врачей одной из пациенток пришлось удалять матку.
Как пишет 30 ноября «Чита.ру», пациентку после аборта толком не наблюдали, хотя у нее был ранен кишечник и началась перфорация матки. В итоге пришлось делать вторую операцию и удалять органы.
По данным издания, в клинике нет малой операционной и постоянного анестезиолога, но главная претензия следствия — не была обновлена лицензия на проведение абортов, а значит, 25 операций были сделаны незаконно.
«СК установил, что врачи, например, давали пациенткам специальные таблетки для домашнего употребления в день их обращения — без получения результатов анализов», — цитирует издание телеграм-канал «Юраптека», который специализируется на помощи пострадавшим от врачей пациентам.
Директор клиники находится в федеральном розыске.