«А потом всё сломалось». 14-летней Ане нужна поддержка в борьбе с болезнью

Аня борется с промиелоцитарным лейкозом, который у неё обнаружили несколько месяцев назад. Лечение проходит не просто — в какой-то момент девочка даже впала к кому. Но сумела выкарабкаться. А недавно у Ани выявили ещё и грибковую инфекцию. Чтобы с ней справиться, необходим дорогостоящий препарат, который нельзя приобрести за счёт госсредств.

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Анна Бородина, 14 лет.

Острый промиелоцитарный лейкоз.

Требуется четыре упаковки лекарственного препарата. Не хватает 75 460 рублей.

«Мама отрезала свою косу до пояса, чтобы меня поддержать. Я была в шоке! Перед лечением я отращивала волосы. И очень переживала, когда их лишилась. Вся моя семья постриглась в знак поддержки. И папа, и Богдан (старший брат Ани, — Прим. ред). Для меня это было важно. Очень приятно, что близкие не остались равнодушными», — говорит Аня.



Ей четырнадцать. И вот уже несколько месяцев Аня борется с острым промиелоцитарным лейкозом — одним из самых опасных заболеваний крови.



Ещё полгода назад Аня была обычным подростком: играла на гитаре, ходила в две музыкальные школы, заводила новых друзей, строила планы на будущее. Жизнь громко звучала в мажоре.

«Даже не верилось, что всё может быть настолько хорошо. Мы жили этим ощущением. И в один день «хорошо» сломалось. Аня стала плохо себя чувствовать, было подозрение на коронавирус, которое не подтвердилось. Может, почки? Ну, давайте проверим. Первого августа мы сели в скорую и домой не вернулись. Нас повезли в больницу, нужно было сдать анализ. Когда я увидела результаты, уже поняла — что-то не так», — рассказывает Наталья, мама Ани.



Лечение незамедлительно начали в Калининграде в отделении гематологии Детской больницы. Тональность мелодии жизни сменилась на минорную, а потом — тишина. Аня впала в кому.

«Помню только, как перед глазами стояла белая пелена и как звучал голос медсестры. А потом темно. Приснился мужчина. Сказал, что я свои десять жизней уже потратила. Но вот мне ещё пять, авансом. Я должна их беречь и не растерять. Так и очнулась», — вспоминает Аня.

«В Калининграде про диагноз ничего толком не говорили, все просто печально смотрели на нас, — рассказывает Наталья. — Мы думали, что это какая-то ошибка. Не знали, как вообще сказать дочери. А потом, когда она увидела себя, скрывать уже смысла не было. Стала сама искать информацию в Интернете, много читала про болезнь. «Я умру?» — однажды спросила Аня».



Девочка замкнулась в себе. Помог психолог. Вместе с терапией постепенно возвращались силы. Появились планы, мечты, цели на будущее. Как кульминация — желание победить.

«Болезнь изменила Аню, заставила её повзрослеть. Спрашиваю: кем хочешь стать? Говорит: «Врачом». Потому что это профессия, у которой есть миссия — помощь людям. Я порой глазам своим не верю. Ещё полгода назад дочь грозилась, что сбреет брови и покрасит волосы в зелёный цвет! Теперь смотрю на неё и думаю, что лучше уж сбритые брови, чем выпавшие от болезни волосы», — рассуждает Наталья.



Болезнь крепко вцепилась в Аню, стремительно прогрессировала. Лечение видимых результатов не давало. Решено было перевезти девочку вместе с мамой из Калининграда в Санкт-Петербург.

«Нам нужно было выкупить девять мест в самолёте: я, Аня и несколько врачей на борту. Без медперсонала лететь было опасно. Помню, там такая сумма была! Гигантская! Откуда мы возьмём такие деньги? Тогда я ещё не знала, что в мире столько людей, которые помогают просто так! Те, кто должен был лететь тогда, сдавали билеты, чтобы освободить для нас места. Весь Калининград собирал нам деньги, чтобы эти места выкупить. И вот, 23 августа мы приземлились в Петербурге», — вспоминает Наталья.



Полтора месяца восстановления. Аня училась заново ходить, вновь правильно держать ложку. Было тяжело. Но она справилась. Сейчас она чувствует себя лучше. Проходит третий из десяти курсов химиотерапии в дневном стационаре клиники им. Р. М. Горбачёвой.

Недавно на осмотре у Ани обнаружили грибковую инфекцию в лёгких — последствие тяжёлого состояния. Справиться с осложнением поможет лекарственный препарат.



«На фоне основного заболевания Аня перенесла тяжёлое осложнение, которое затронуло работу сердца, лёгких, почек и поставило жизнь пациентки под угрозу. У Ани был длительный период восстановления. Позже в лёгких пациентки была выявлена грибковая инфекция — мукормикоз. Сейчас Ане проводится специфическая терапия триоксидом мышьяка, которую она переносит неплохо. Параллельно необходимо начать лечение грибковой инфекции. Единственный препарат, который можно применить в сочетании с основным лечением, это Креземба. В противном случае у пациентки могут развиться осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы и почек. Однако получить препарат в рамках обязательного медицинского страхования нет возможности. Поэтому необходима помощь благотворителей», — говорит лечащий врач Полина Кожокарь.

