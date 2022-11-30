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    В Минтруде РФ объяснили, что делать с остатками отпуска

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    В Минтруде России напомнили, что делать с днями отпуска, не использованными в текущем году. Об этом ведомство 30 ноября рассказало в своём Telegram-канале.

    Отпуск, уточняют там, можно переносить. Однако работодатель не может не предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск в течение двух лет подряд. Кроме того, беременные женщины и сотрудники младше 18 лет должны использовать его в полном объёме.

    Можно ли получить деньги вместо отпуска?

    Если отпуск превышает 28 дней, то в большинстве случаев разницу можно заменить денежной компенсацией по заявлению работника. Размер компенсации исчисляется так же, как и отпускные.

    При этом нельзя заменить денежной компенсацией основной отпуск в 28 календарных дней и минимальный дополнительный за вредность — длительностью семь календарных дней. Но работник может получить денежную компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении.

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