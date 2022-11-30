В Минтруде РФ объяснили, что делать с остатками отпуска

В Минтруде России напомнили, что делать с днями отпуска, не использованными в текущем году. Об этом ведомство 30 ноября рассказало в своём Telegram-канале.



Отпуск, уточняют там, можно переносить. Однако работодатель не может не предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск в течение двух лет подряд. Кроме того, беременные женщины и сотрудники младше 18 лет должны использовать его в полном объёме.

Можно ли получить деньги вместо отпуска?

Если отпуск превышает 28 дней, то в большинстве случаев разницу можно заменить денежной компенсацией по заявлению работника. Размер компенсации исчисляется так же, как и отпускные.