В Екатеринбурге ищут серийных поджигателей автомобилей с буквой Z

Полиция Екатеринбурга ищет пироманов, положивших глаз на автомобили с наклеенными буквами Z. Несколько машин патриотически настроенных горожан сгорели за последние дни. Об этом 30 ноября пишет Е1.
«Такие дикие выходки действительно в Екатеринбурге зарегистрированы. Это произошло недавно на территории Чкаловского района. Сотрудники из
В ходе следствия будут проанализированы записи с камер наблюдения, оперативники опросят жильцов микрорайона и проведут иные оперативные мероприятия, подчеркнул Горелых. Людей, которым что-либо известно о поджигателях, просят обратиться в полицию, конфиденциальность информаторам гарантируют.
Е1 пишет, что за последнее время пожарные несколько раз выезжали тушить горящие автомобили на одной из улиц микрорайона Вторчермет.
«Фонтанка» писала, что в октябре в Екатеринбурге три машины с наклеенной буквой Z были облиты красной краской. Подозреваемого задержали. Свои действия предполагаемый злоумышленник объяснил тем, что он «пацифист» и таким образом хотел «выразить свой протест».