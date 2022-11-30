В Екатеринбурге ищут серийных поджигателей автомобилей с буквой Z

Полиция Екатеринбурга ищет пироманов, положивших глаз на автомобили с наклеенными буквами Z. Несколько машин патриотически настроенных горожан сгорели за последние дни. Об этом 30 ноября пишет Е1.



«Такие дикие выходки действительно в Екатеринбурге зарегистрированы. Это произошло недавно на территории Чкаловского района. Сотрудники из ОП № 12 совместно с оперуполномоченными Центра по противодействию экстремизму регионального главка МВД проводят комплекс мероприятий, направленных на установление личностей пробандеровски настроенных ночных поджигателей», — рассказал руководитель пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых.

