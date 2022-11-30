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    В Екатеринбурге ищут серийных поджигателей автомобилей с буквой Z

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    Полиция Екатеринбурга ищет пироманов, положивших глаз на автомобили с наклеенными буквами Z. Несколько машин патриотически настроенных горожан сгорели за последние дни. Об этом 30 ноября пишет Е1.

    «Такие дикие выходки действительно в Екатеринбурге зарегистрированы. Это произошло недавно на территории Чкаловского района. Сотрудники из ОП № 12 совместно с оперуполномоченными Центра по противодействию экстремизму регионального главка МВД проводят комплекс мероприятий, направленных на установление личностей пробандеровски настроенных ночных поджигателей», — рассказал руководитель пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых.

    В ходе следствия будут проанализированы записи с камер наблюдения, оперативники опросят жильцов микрорайона и проведут иные оперативные мероприятия, подчеркнул Горелых. Людей, которым что-либо известно о поджигателях, просят обратиться в полицию, конфиденциальность информаторам гарантируют.

    Е1 пишет, что за последнее время пожарные несколько раз выезжали тушить горящие автомобили на одной из улиц микрорайона Вторчермет.

    «Фонтанка» писала, что в октябре в Екатеринбурге три машины с наклеенной буквой Z были облиты красной краской. Подозреваемого задержали. Свои действия предполагаемый злоумышленник объяснил тем, что он «пацифист» и таким образом хотел «выразить свой протест».

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