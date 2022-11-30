На Уральской пожар в ангаре. Соседи и прохожие зажимают носы

Жители Васильевского острова жалуются на запах жжёной резины, который донимает их около полудня 30 ноября. Источник стоит искать на Уральской улице, куда съехались без малого пятьдесят пожарных.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании с Уральской, 13, поступил на пульт дежурного в двенадцатом часу дня. Портал Citywalls пишет, что по этому адресу располагаются краснокирпичные корпуса бывшей Голодаевской писчебумажной фабрики В. П. Печаткина. Комплекс построек является объектом культурного наследия.

«В ангаре размером 20х40 метров, высотой 3,5 метра горела обстановка на площади 10 кв. метров», — рассказали в ведомстве. К тушению привлекли десять расчётов. Информация о пострадавших в МЧС не поступала.

«Запах горелой резины по всему району», — пишут «Фонтанке» читатели и добавляют: «Рядом с мостом Бетанкура большое скопление пожарных машин и полиция. Но задымления не видно. На дороге перегорожено по одной полосе с каждой стороны».

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По данным МЧС, пожар был ликвидирован в 12:31.