    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -6

    1 м/с, вос

    779мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.07eur63.39

    В Петербурге депутаты Заксобрания начнут носить значки. Показываем, как они будут выглядеть

    4983
    39 комментариев

    Заксобрание Петербурга корректирует положение о депутатских нагрудных значках. Предыдущий вариант был согласован еще в первом созыве в 1996 году, и в последних созывах значки даже не выдавали. На заседании постановление о внесении изменений в соответствующее положение парламент принял в первом чтении, передает 30 ноября корреспондент «Фонтанки».

    Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    «Документ долго обсуждался и в конечном итоге был согласован руководителями всех фракций», — объявил, презентуя документ, глава фракции «Единой России» Павел Крупник.

    Предыдущий вариант нагрудных значков был утвержден более четверти века назад, и с тех пор это положение не меняли, как и внешний вид изделия. В кулуарах Мариинского дворца депутаты рассказали, что «в первом созыве утвердили значок, но совершенно уродский, и никто его не носил практически». Более того, в последние годы значки народным избранникам даже не выдавали.

    В пресс-службе парламента подчеркнули, что документ прошел только первое чтение, поэтому внешний вид значка еще не окончательный, и может быть изменен.

    Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Петербурга

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ18
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 39

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    39
    close