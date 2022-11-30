В Петербурге депутаты Заксобрания начнут носить значки. Показываем, как они будут выглядеть

Заксобрание Петербурга корректирует положение о депутатских нагрудных значках. Предыдущий вариант был согласован еще в первом созыве в 1996 году, и в последних созывах значки даже не выдавали. На заседании постановление о внесении изменений в соответствующее положение парламент принял в первом чтении, передает 30 ноября корреспондент «Фонтанки».
«Документ долго обсуждался и в конечном итоге был согласован руководителями всех фракций», — объявил, презентуя документ, глава фракции «Единой России» Павел Крупник.
Предыдущий вариант нагрудных значков был утвержден более четверти века назад, и с тех пор это положение не меняли, как и внешний вид изделия. В кулуарах Мариинского дворца депутаты рассказали, что «в первом созыве утвердили значок, но совершенно уродский, и никто его не носил практически». Более того, в последние годы значки народным избранникам даже не выдавали.
В пресс-службе парламента подчеркнули, что документ прошел только первое чтение, поэтому внешний вид значка еще не окончательный, и может быть изменен.