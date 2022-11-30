Рёнхап: Военные самолёты РФ и Китая вошли в зону ПВО Южной Кореи

Два самолёта из Китая и шесть из России вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи. Сеул запустил истребители. Об этом 30 ноября сообщает информационное агентство Рёнхап, ссылаясь на Объединённый комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.
Воздушное пространство страны не было нарушено. Тем не менее были подняты южнокорейские военные самолёты, в том числе истребители F-15K.
Утром в среду два китайских бомбардировщика Н-6 дважды входили в опознавательную зону. Это происходило в 5:48 и 6:44 по местному времени. Затем, уже в 12:18 (6:18 по мск), шесть самолётов из России — четыре бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35, а также два бомбардировщика Китая
Идентификационная зона ПВО Южной Кореи распространяется далеко за пределы воздушного пространства страны и не закреплена международным правом.