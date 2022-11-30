    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -5

    1 м/с, вос

    779мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.07eur63.39

    Рёнхап: Военные самолёты РФ и Китая вошли в зону ПВО Южной Кореи

    4857
    11 комментариев

    Два самолёта из Китая и шесть из России вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи. Сеул запустил истребители. Об этом 30 ноября сообщает информационное агентство Рёнхап, ссылаясь на Объединённый комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.

    Воздушное пространство страны не было нарушено. Тем не менее были подняты южнокорейские военные самолёты, в том числе истребители F-15K.

    Утром в среду два китайских бомбардировщика Н-6 дважды входили в опознавательную зону. Это происходило в 5:48 и 6:44 по местному времени. Затем, уже в 12:18 (6:18 по мск), шесть самолётов из России — четыре бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35, а также два бомбардировщика Китая H-6 пересекли границу зоны примерно в 200 км к северо-востоку от острова Уллындо. В 12:36 (6:36 по мск) эти самолеты покинули зону.

    Идентификационная зона ПВО Южной Кореи распространяется далеко за пределы воздушного пространства страны и не закреплена международным правом.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close