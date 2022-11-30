Рёнхап: Военные самолёты РФ и Китая вошли в зону ПВО Южной Кореи

Два самолёта из Китая и шесть из России вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи. Сеул запустил истребители. Об этом 30 ноября сообщает информационное агентство Рёнхап, ссылаясь на Объединённый комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.

Воздушное пространство страны не было нарушено. Тем не менее были подняты южнокорейские военные самолёты, в том числе истребители F-15K.