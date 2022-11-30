Аналитики назвали самые «матерные» дни 2022 года в соцсетях — лидирует конец февраля

В соцсетях с 1 февраля по 24 ноября 2022 года было опубликовано 67,4 млн постов, содержащих нецензурную лексику. Это следует из статистики агентства «Социальные сети», пишет 30 ноября РБК.
Пик использования нецензурной лексики в соцсетях пришелся на конец февраля 2022 года. В первый день начала спецоперации ВС РФ на Украине, 24 февраля, количество сообщений с такой лексикой выросло в 2,5 раза по сравнению со среднемесячным показателем февраля — со 117 тысяч до 314 тысяч. Но уже к 25 февраля количество подобных публикаций сократилось до 280 тысяч, а к 27 февраля, наоборот, выросло до 375 тысяч.
По данным «Социальных сетей», ежемесячные показатели сообщений с матом примерно достигают 6,7 млн постов. Заметный всплеск пришелся на март — 8,8 млн постов. В этот месяц пик был зафиксирован 12 марта на фоне введения четвертого пакета санкций Евросоюза — 280 тысяч постов.
Объявление частичной мобилизации в РФ вызывало у пользователей соцсетей меньший эмоциональный отклик, чем начало спецоперации. Так, 21 сентября аналитики зафиксировали 250 тысяч сообщений с использованием мата, а на следующий день — 240 тысяч.
Минимальное количество постов с матом в соцсетях зафиксировали в июне — 6,3 млн.