Аналитики назвали самые «матерные» дни 2022 года в соцсетях — лидирует конец февраля

В соцсетях с 1 февраля по 24 ноября 2022 года было опубликовано 67,4 млн постов, содержащих нецензурную лексику. Это следует из статистики агентства «Социальные сети», пишет 30 ноября РБК.



Пик использования нецензурной лексики в соцсетях пришелся на конец февраля 2022 года. В первый день начала спецоперации ВС РФ на Украине, 24 февраля, количество сообщений с такой лексикой выросло в 2,5 раза по сравнению со среднемесячным показателем февраля — со 117 тысяч до 314 тысяч. Но уже к 25 февраля количество подобных публикаций сократилось до 280 тысяч, а к 27 февраля, наоборот, выросло до 375 тысяч.