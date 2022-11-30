Пять способов меньше тратить на покупки в супермаркетах

Фото: stock.adobe.com Поделиться Поделиться





Утром, как только открываем глаза, у нас возникают вопросы: что на завтрак, а что взять на ланч в офис, какой приготовить ужин? Хочется, чтобы меню было разнообразным и вкусным, но при этом совсем не хочется тратить лишнее на продукты. Мы составили пять лайфхаков, которые спасут ваши время и деньги.

Составьте меню на неделю

Каждый вечер хозяйки проходят квест: что приготовить из имеющихся продуктов и чем заменить то, чего не хватает. В результате грибы и пекинская капуста скучают в холодильнике и попадают в кандидаты на выброс.

Составьте меню на неделю, включая завтрак, обед и ужин, и распишите, что и в каком количестве купить для этого. В интернете можно найти готовые меню, если нет времени заморачиваться.

Подойдите к процессу творчески и с умом. В понедельник можно приготовить рагу из куриных окорочков, а во вторник — куриную грудку под апельсиновым соусом. Остальные части птицы останутся на бульон или суп.

Фото: stock.adobe.com Поделиться Поделиться





Закупайтесь продуктами не чаще двух раз в неделю и только со списком

Если вы наметили меню, то у вас практически готов список продуктов на неделю. Осталось добавить хлеб, молочку, соки и сладости — и вот уже можно закупаться. Еще полезно определить бюджет — сумму, которую вы не хотите превышать.

Заказывать продукты удобно через сервис СберМаркет, где доступны товары из METRO, «Ленты Онлайн», АШАНа, «Магнита», «Пятерочки», «Перекрестка» и других магазинов. Можно купить не только еду, но и бытовую химию, товары для животных, безрецептурные препараты или косметику. На главной странице есть поиск, который помогает сравнивать цены и ассортимент в разных магазинах.

Фото: Пресс-служба СберМаркет Фото: Пресс-служба СберМаркет Поделиться Поделиться





Даже если вы запланировали приготовить паэлью или такос, в СберМаркете найдутся нужные продукты: выбор там такой же, как в магазинах. При этом не надо стоять в пробках, толкаться в очереди и носить тяжелые сумки.

Продукты отбирают сборщики: Они проверяют сроки годности, внешний вид фруктов и овощей, упаковывают покупки. А курьер привозит товары домой. Доставка может быть быстрая или плановая — к нужному времени. Кстати, сейчас эта услуга у СберМаркета бесплатная. Удобнее заехать в магазин? Есть и самовывоз.

Определитесь с производителем

У вас в руках список, осталось определиться, товары каких производителей выбрать. Давно прошли времена, когда были единые цены на молоко и масло, сейчас стоимость продуктов разных брендов может сильно отличаться.

Загляните в раздел раздел «Дешевле, чем в магазине» СберМаркета. Там товары доступны по цене до 30%* ниже, чем в обычном супермаркете. В категорию включены самые популярные среди клиентов сервиса продукты: молоко, сыр, бананы, помидоры, сметана, туалетная бумага, стиральный порошок и многое другое.

Фото: Пресс-служба СберМаркет Поделиться Поделиться





Следите за итоговой суммой, пока собираете корзину

Даже у осознанных людей иногда продукты сами «запрыгивают» в корзину. Наверное, у вас такое было: разбираете пакеты с покупками и удивляетесь, зачем взяли эту коробку печенья, или обнаруживаете две пачки творога вместо одной. Так что перед расчетом проверьте: нет ли лишнего и не забыли ли вы ничего.

Если закупаетесь на неделю вперед, получается внушительная тележка с продуктами. Свериться со списком сложно, а пропустить что-то проще простого. Поэтому такие покупки гораздо удобнее делать онлайн, где можно видеть корзину целиком и держать итоговую сумму под контролем.



Фото: Пресс-служба СберМаркет Поделиться Поделиться





Пользуйтесь кешбэками и программами лояльности

У всех магазинов действуют программы лояльности со своими картами. А если вы заказываете через СберМаркет, все бонусы копятся на одном аккаунте, их можно тратить на покупки в любом магазине. За все покупки клиентам начисляют 1% от стоимости заказа бонусами от СберСпасибо. А до 2 декабря ими можно оплатить до 99% покупки.**

Чтобы получать бонусы, нужно войти в СберМаркет по Сбер ID и зарегистрироваться в программе лояльности в приложении. Полные условия можно прочитать на сайте.

Попробуйте взять на вооружение эти советы и закупаться онлайн, чтобы проверить, как изменятся траты на продукты. Сейчас как раз удачная возможность это сделать — ведь услуга доставки в СберМаркете бесплатная.



Фото: Пресс-служба СберМаркет Поделиться Поделиться





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