WSJ: Макрон и другие европейские лидеры обвинили США в экономическом спаде

Президент Франции Эмманюэль Макрон и другие лидеры европейских стран высказывают недовольство политикой США, которая усугубляет экономические проблемы, вызванные военными действиями на Украине и энергетическим кризисом. Об этом 29 ноября сообщает The Wall Street Journal.

Реализация новой политики США должна стать главной темой во время пятидневного визита Макрона в Вашингтон.

Президент Франции, по словам чиновников, считает американский закон о снижении инфляции, подписанный Байденом, угрозой для европейской промышленности. Он предусматривает крупные субсидии и налоговые льготы на поддержку экономики США.