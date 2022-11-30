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    WSJ: Макрон и другие европейские лидеры обвинили США в экономическом спаде

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    Президент Франции Эмманюэль Макрон и другие лидеры европейских стран высказывают недовольство политикой США, которая усугубляет экономические проблемы, вызванные военными действиями на Украине и энергетическим кризисом. Об этом 29 ноября сообщает The Wall Street Journal.

    Реализация новой политики США должна стать главной темой во время пятидневного визита Макрона в Вашингтон.

    Президент Франции, по словам чиновников, считает американский закон о снижении инфляции, подписанный Байденом, угрозой для европейской промышленности. Он предусматривает крупные субсидии и налоговые льготы на поддержку экономики США.

    По данным WSJ, от американских мер пострадают многие производства Европы, например аккумуляторов и электромобилей. Из-за высоких цен на энергоносители в Европе производители, обеспокоены в Париже, задумываются о переносе производства в США, чтобы заодно получить там субсидии.

    Макрон планирует попросить Байдена предоставить исключения из нового закона для европейских компаний.

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