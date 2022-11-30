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    «Ран или травм нет». На Камчатке ищут причины массовой гибели медведей

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    Инспекторы Южно-Камчатского заказника зафиксировали более высокую смертность бурых медведей в районе Курильского озера, чем обычно. Вероятно, это связано с каким-то заболеванием, сообщается 30 ноября на сайте Кроноцкого заповедника.

    Там отметили, что значительную часть погибших медведей составляют молодые особи в возрасте до двух лет, при этом ран или травм у них нет. На территорию вызвали экспертов-ветеринаров, которые взяли образцы тканей одного из умерших животных.

    «Некоторые случаи могли быть связаны с характерным для медведей каннибализмом. Однако мы обнаруживали и туши, рядом с которыми не было следов, а также ничего, что бы говорило о насильственной смерти. Погибшие особи были упитанными, не страдали от истощения», — говорит инспектор службы охраны заповедных территорий ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Евгений Денгес.

    Глава Агентства по ветеринарии Камчатского края Артём Никитин отметил, что людей в этом районе сейчас мало, а миграция птиц, которые могут переносить заболевание, закончена. Другие животные, помимо медведей, в этом районе по неизвестным причинам не гибли.

    Ожидается, что в ближайшее время результаты исследований покажут, почему медведи стали чаще умирать на Курильском озере. Первый замдиректора заказника Владимир Халманов добавил, что если ветеринары и обнаружат какое-то заболевание, то для людей с точки зрения заражения это не опасно, так что полностью закрывать территорию для посетителей не будут.

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