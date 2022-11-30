«Ран или травм нет». На Камчатке ищут причины массовой гибели медведей

Инспекторы Южно-Камчатского заказника зафиксировали более высокую смертность бурых медведей в районе Курильского озера, чем обычно. Вероятно, это связано с каким-то заболеванием, сообщается 30 ноября на сайте Кроноцкого заповедника.



Там отметили, что значительную часть погибших медведей составляют молодые особи в возрасте до двух лет, при этом ран или травм у них нет. На территорию вызвали экспертов-ветеринаров, которые взяли образцы тканей одного из умерших животных.



«Некоторые случаи могли быть связаны с характерным для медведей каннибализмом. Однако мы обнаруживали и туши, рядом с которыми не было следов, а также ничего, что бы говорило о насильственной смерти. Погибшие особи были упитанными, не страдали от истощения», — говорит инспектор службы охраны заповедных территорий ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Евгений Денгес.

