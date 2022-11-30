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    Синоптик рассказал, что ждет петербуржцев в последний день осени

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    Погоду в Петербурге в среду, 30 ноября, формирует малоактивный фронтальный раздел, надвигающий с юга. В городе ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдет небольшой снег. Об этом рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Температура воздуха -2…-4 градуса. Ветер юго-восточный 1–6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 779 миллиметров ртутного столба — существенно выше нормы.

    «В четверг без существенных осадков и на градус-другой холоднее», — дал Леус предварительный прогноз на первый день зимы.

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