«Участники активно перекладываются». Объем операций с долларами и евро на денежном рынке Мосбиржи снизился в 20 раз

После начала российской спецоперации на Украине доля доллара и евро на денежном рынке Московской биржи резко снизилась. Об этом 30 ноября заявил РБК директор департамента денежного рынка площадки Сергей Титов.



По его словам, в начале года порядка 80 % объемов торгов и открытой позиции приходилось на рублевые операции, а валютная составляющая оценивалась примерно в 20 % .

