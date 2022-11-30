«Участники активно перекладываются». Объем операций с долларами и евро на денежном рынке Мосбиржи снизился в 20 раз

После начала российской спецоперации на Украине доля доллара и евро на денежном рынке Московской биржи резко снизилась. Об этом 30 ноября заявил РБК директор департамента денежного рынка площадки Сергей Титов.
По его словам, в начале года порядка 80 % объемов торгов и открытой позиции приходилось на рублевые операции, а валютная составляющая оценивалась примерно в
«После 24 февраля доля валютных операций сразу начала снижаться, и к сегодняшнему дню доля доллара и евро в общем объеме операций денежного рынка составляет меньше
Он добавил, что за счет снижения объемов доллара и евро на денежном рынке доля рублей увеличилась до
Также Титов рассказал, что изменения на денежном рынке коснулись и структуры его участников — он лишился доли иностранцев в