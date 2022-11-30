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    «Участники активно перекладываются». Объем операций с долларами и евро на денежном рынке Мосбиржи снизился в 20 раз

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    После начала российской спецоперации на Украине доля доллара и евро на денежном рынке Московской биржи резко снизилась. Об этом 30 ноября заявил РБК директор департамента денежного рынка площадки Сергей Титов.

    По его словам, в начале года порядка 80 % объемов торгов и открытой позиции приходилось на рублевые операции, а валютная составляющая оценивалась примерно в 20 %.

    «После 24 февраля доля валютных операций сразу начала снижаться, и к сегодняшнему дню доля доллара и евро в общем объеме операций денежного рынка составляет меньше 1 %», — сказал Титов.

    Он добавил, что за счет снижения объемов доллара и евро на денежном рынке доля рублей увеличилась до 94 %, а еще 5 % приходится на юани. При этом, как пояснил Титов, полного замещения долларов и евро пока не произошло, однако участники рынка «очень активно перекладываются».

    Также Титов рассказал, что изменения на денежном рынке коснулись и структуры его участников — он лишился доли иностранцев в 8–10 %, сейчас ее замещают российские игроки, которые наращивают позиции и активность.

    Денежный рынок — это площадка для займов, где одни компании размещают на нем денежные средства (ликвидность) в разных валютах, а другие привлекают средства по рыночным ставкам. При этом игроки могут привлекать ликвидность не только друг от друга, но и от Банка России, Казначейства, ВЭБа или Пенсионного фонда.

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    Комментарии 1

    Vasya1130 Ноя 2022 в 08:16
    "При этом игроки могут привлекать ликвидность не только друг от друга, но и от Банка России, Казначейства, ВЭБа или Пенсионного фонда"©.
    ___________
    Эти игроки (хитросделанные "дельцы") всюду запустят свои щупальцы.
    Теперь понятно почему Пенсионный фонд и прочие социальные счета для выплат малоимущим, постоянно пустые. И не хватает средств для поддержки пенсионеров с инвалидами в катострофической инфляции. При индексации пенсий с выплатами по инвалидности в 4,3%, а повышение ЖКХ, обслуживание населения с лекарствами и продуктами питания, включая ГСМ, на более чем 12%.
    Не отсеить (отлучить) ли этих, с щупальцами "бизнесменов с вуманами" от народных накоплений? И не сделать ли наоборот, чтобы индексация надбавок пенсий с соц.выплатами опережала инфляцию в десятки крат?
    Вообще, было бы красиво, если бы инфляцию остановить. А индексацию надбавок, по мере заполнения фондов, увеличивать.

    Эх!!! Мечты-мечты!!!
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