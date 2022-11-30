«Известия»: Минфин предложил установить минимальную цену на тихое вино и пиво

Российский Минфин предлагает установить минимальные розничные цены (МРЦ) на весь алкоголь, в том числе на тихое вино и пиво. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов, передают 30 ноября «Известия».

«Предлагаем расширить практику применения МРЦ, то есть дать правительству право устанавливать такой минимум на все виды алкогольной продукции, в том числе на тихие вина и пиво», — объяснил он.

Вопрос о введении МРЦ на тихие вина уже обсуждался, уточнили «Известиям» в Минсельхозе. Для повторного рассмотрения надо проработать этот вопрос с профессиональным сообществом. Если инициатива будет поддержана, тогда отраслевые эксперты подготовят соответствующие акты.