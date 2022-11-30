США и Англия вышли в плей-офф ЧМ-2022, Иран и Уэльс покидают турнир

На чемпионате мира по футболу в Катаре определились очередные участники плей-офф.



США обыграли Иран со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил на 38 минуте Кристиан Пулишич. В итоге США со второго места в группе А вышли в плей-офф, где сыграют против Нидерландов, а Иран покидает турнир.

Англичане разгромили Уэльс 3:0. На 50-й минуте матча Маркус Рашфорд открыл счёт, забив со штрафного. Спустя две минуты Фил Фоден удвоил счёт. На 68-й минуте Рашфорд оформил дубль. В итоге Англия с первого места в группе вышла в плей-офф, а Уэльс с последнего уезжает домой. В 1/8 англичане сыграют с Сенегалом.