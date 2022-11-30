Зарплатные карты в приоритете. Об этом рассказали сами россияне

В рамках исследования «Банковский мониторинг» респондентов спросили, какие у них есть финансовые продукты в настоящее время, а какими они начнут пользоваться или откажутся от них в ближайшие полгода, до марта 2023 года.

Специалисты билайн бизнес с помощью собственного сервиса маркетинговых исследований «Мобильные опросы» определили список востребованных у россиян финансовых продуктов 1 . Опрос длился с октября по ноябрь 2022 и охватил 2,7 тысяч абонентов оператора в возрасте от 18 до 60 лет 2 , проживающих в больших городах (свыше 100 тысяч человек) 3 .

Лидером рейтинга остается зарплатная карта — это хороший показатель для общей экономики страны. В ближайшие полгода 26% опрошенных планируют выпустить новую карту для этих целей. На втором месте по востребованности дебетовая карта — 67% респондентов уже ею пользуются, а 25% планируют открыть новую в течение полугода.



Доля кредиток остается неизменной: около 40%, как весной и прошлой осенью. Только у 17% респондентов в планах получить новую в ближайшие 6 месяцев. Отказаться от нее планируют 20%.



Продолжается рост популярности вкладов: прошлой осенью 2021 продуктом пользовались 20% респондентов, весной 2022 его доля выросла до 32% и к осени достигла 39%. Наиболее часто хранят деньги в банке люди в возрасте от 45 до 60 лет (44%). А среди тех, кому от 18 до 34 лет, — 34%. 23% опрошенных планируют открыть новый вклад в ближайшие полгода, а 9% — закрыть.



Интерес к потребительским кредитам составляет 23%, гендерно-возрастных отличий в пользовании ими исследование не выявило. 12% собираются брать деньги под процент в течение полугода.



А вот доля ипотечных чуть ниже: всего 15% опрошенных в целом и 20% — в возрастной группе 35–44 лет. 9% респондентов планируют оформить ипотеку до весны 2023, а 3% — погасить.



Инвестиционные продукты банков вызывают наименьший интерес у пользователей: 14%, но тренд растет. Чаще их используют мужчины. 9% россиян намерены инвестировать средства до будущей весны, а 4% — перестать это делать.



ПАО «ВымпелКом», LatgBywG5 beeline.ru

1 Оказание услуг осуществляется при наличии согласия абонента на обработку данных в целях проведения маркетингового исследования.

2 Для анализа используется предсказательная математическая модель, основанная на совокупности заданных параметров таргетинга.

