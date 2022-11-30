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    Россияне в «черную пятницу» закупились продуктами на Новый год: вырос спрос на сладости, колбасу и сыр

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    В тройку товаров, спрос на которые вырос из-за скидок и акций на «черную пятницу», вошли кондитерские изделия, мясная гастрономия (колбасы, сосиски, деликатесы) и сыры, подвели итоги аналитики сервиса экспресс-доставки «Пятерочки». Эксперты говорят, что, пользуясь случаем, покупатели заранее приобрели продукты для новогоднего стола.

    Больше всего вырос спрос на кондитерские изделия — на 23,6%, мясная гастрономия покупалась на 21,6% чаще, а сыры на 19,8%. Также вырос спрос по следующим категориям: масложировые продукты (сливочное масло, маргарин, майонез; +17,5%), молочная гастрономия (молоко, кефир, йогурты; +15,5%), корма для животных (+13,8%), птица и изделия из птицы (+13%), яйца (+10,6%), фрукты (+9,7%) и овощи (+7,5%).

    Самыми популярными среди всех акционных товаров стали мандарины, молоко стерилизованное и сыр. При этом, несмотря на скидки, средний чек заказа вырос на 1,4%.

    Аналитики компании отмечают, что в целом ажиотажного спроса на отдельные группы товаров замечено не было. А то, что на общем фоне выросли продажи по ряду категорий, связано с тем, что люди, пользуясь снижением цен, заранее приобрели часть продуктов для новогоднего стола.

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